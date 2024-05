Milano insegue le follie green | potenziato il bike sharing ma scorda i mezzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il servizio diMi – ovvero lodi biciclette del Comune di- verrà prolungato tutti i giorni fino alle 2 di notte (attualmente è utilizzabile dalle 6 a mezzanotte). Inoltre, dovrebbe mantenere l'orario continuato (24 ore su 24) per circa 100 giorni all'anno, non tutti consecutivi, dato che l'operatore necessità di adeguati tempi di recupero. Verrà aumentato il numero delle stazioni, sparse in tutta la città, dove è possibile prendere e lasciare le bici a noleggio (da 325 a 400) e si cercherà di aumentare anche il numero deia pedalata assistita, che sono quelli maggiormente richiesti dagli utenti. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l'assessore alla Mobilità Arianna Censi, rispondendo a una domanda a risposta immediata della consigliera di Europa Verde Francesca Cucchiara. «Il più presto ...