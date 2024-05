Milan - surreale l’indecisionismo Cosa accadrebbe se l’allenatore che piace al tifoso ds fosse un flop? Zazzaroni

(Di venerdì 3 maggio 2024) La ricerca delper la panchina delè diventata una soap opera. Prima la società rossonera era molto vicina a Lopetegui, poi complici anche le proteste dei tifosi ha cambiato rotta.: “la confusione della dirigenza rossonera”sul “Corriere dello Sport” critica l’atteggiamento del. “Mi viene voglia di chiedere ai “miei” di non trattare più il dopo-Pioli (leggasi nuovo tecnico del) e attendere esclusivamente la comunicazione ufficiale della società. Questo perché sto trovando, misto a confusione, della dirigenza rossonera. Un club dovrebbe possedere le conoscenze e la forza necessarie per prendere una decisione importante senza curarsi troppo del ...

Il milan, Bohpetegui e il tifoso diesse - Mi viene voglia di chiedere ai “miei” di non trattare più il dopo-Pioli (leggasi nuovo tecnico del milan) e attendere esclusivamente la comunicazione ufficiale della società. Questo perché sto trovand ... Continua a leggere>>

Trevisani: “Non credo che l’Inter commetterà questo errore, Calhanoglu è stato surreale, Frattesi non può arrabbiarsi” - Il telecronista Riccardo Trevisani ritiene che i nerazzurri abbiano le carte in regola per trionfare almeno un paio di volte in Italia nei prossimi anni. L’Inter ha vinto il ventesimo Scudetto ma c’è ... Continua a leggere>>

Trevisani: “Inter Da qui al 2028 per me un altro paio di scudetti li vincerà” - Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dello scudetto vinto dall'Inter ... Continua a leggere>>