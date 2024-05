La ricerca del l’allenatore per la panchina del Milan è diventata una soap opera. Prima la società rossonera era molto vicina a Lopetegui, poi complici anche le proteste dei tifosi ha cambiato rotta. Zazzaroni: “ surreale la confusione della dirigenza rossonera” Zazzaroni sul “Corriere dello Sport” ... Continua a leggere>>

In occasione di Milan-Genoa ci sarà una protesta dei tifosi rossoneri. Il tutto è stato annunciato, per tempo, dagli ultras della Curva Sud con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram. Un vero e proprio sciopero del tifo rossonero che avrà luogo nella gara casalinga di domenica alle ... Continua a leggere>>

milan, anche Forbes parla del nuovo allenatore: '#Nopetegui E allora perché non Italiano - Il prossimo allenatore del milan: chi sarà Ormai, dopo la sollevazione popolare che ha portato la dirigenza rossonera a mettere da parte l`idea Lopetegui, sta. Continua a leggere>>

Il no a Lopetegui e la protesta dei tifosi del milan, quel precedente che nessuno ha dimenticato - Il no dei tifosi del milan all'arrivo di Lopetegui in panchina ha ricordato a molti un precedente indimenticabile accaduto quindici anni fa ... Continua a leggere>>

Adli milan, c’è la notizia sul futuro: cambia tutto - Yacine Adli, centrocampista del milan, potrebbe aver trovato una soluzione importante per il futuro della sua carriera ... Continua a leggere>>