Microsoft | KB5036909 di Windows Server causa problemi di traffico NTLM sui DC

(Di venerdì 3 maggio 2024): Aggiornamentodienormidisui DCha confermato recentemente di aver risolto un errore di segnalazione dell’encryption BitLocker “65000” suIntune. Questi tipi dipossono spesso influenzare un gran numero di sistemi poiché vengono implementati su dispositivi gestiti in ambito aziendale. Ieri,ha confermato un nuovo problema per … ?

Microsoft aggiunge miglioramenti ai Widget come parte della Build 26200 del canale Canary di Windows 11 Microsoft ha rilasciato l’ultima versione di Windows 11 per i membri del programma Windows Insider nel canale Canary . Il nuovo numero di Build è 26200 e include alcuni miglioramenti ai Widget ... Continua a leggere>>

Windows 11: il pulsante “Esci” nascosto dietro una pubblicità Microsoft 365 Microsoft continua ad aggiungere cose strane nel suo sistema operativo. Dopo la non così entusiastica accoglienza delle nuove pubblicità nel menu Start in una delle recenti build Beta, Microsoft sta introducendo ancora più ... Continua a leggere>>

Microsoft vuole migliorare ulteriormente il design del menu Start di Windows 11 Microsoft sta facendo uno sforzo continuo per migliorare ulteriormente il design del menu Start di Windows 11. La versione più recente della build Beta, 22635.3500 (KB5036985), introdotta oggi, presenta il ... Continua a leggere>>

windows 11, versione leggera che funziona con 2 GB di RAM con Tiny11 Builder - Con il rilascio della versione finale di windows 11, microsoft ha significativamente elevato i requisiti minimi per l’installazione del sistema operativo. Per installare e usare windows 11 ci vogliono ... Continua a leggere>>

microsoft attiva le passkey per tutti: password addio - Ora è microsoft ad annunciare l'estensione delle passkey a tutti gli account consumer, sino ad oggi limitate agli utenti windows 11. In sostanza, chi è in possesso di un account microsoft ora può ... Continua a leggere>>

Ora potete rimuovere la password del vostro account microsoft | Supporto Passkey per tutti - 2 MAGGIO 2024 | Come annunciato con la collaborazione nel 2022, oltre ai precedenti metodi di autenticazione alternativi alle password, anche il supporto delle Passkey è ora disponibile per tutti gli ... Continua a leggere>>