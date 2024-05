Meteo | un weekend con bel tempo e clima primaverile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’instabilità che ha caratterizzato questi ultimi giorni sta per diventare un lontano ricordo. Le previsioni danno infatti un ritorno del bele delmite nelche sta per iniziare. Poi, tra martedì e mercoledì, torneranno delle piogge al Centro-Nord in successiva discesa verso il meridione, accompagnate da un nuovo leggero calo termico. Ultime ore di piogge tra Bassa Toscana e Calabria tirrenica; inoltre sono attesi dei fenomeni sul Triveneto e localmente, in sconfinamento dalle regioni centrali tirreniche verso le adriatiche, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Solo sulle Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, splenderà totalmente il sole e raggiungeremo temperature di 25-26°C; altrove le massime faticheranno a salire oltre i 20 gradi confermando un inizio di maggio decisamente sotto media, spiega ...