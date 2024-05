Meteo Roma del 03-05-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo previste tempo stabile al mattino al Nord con una zip e schiarite locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve oltre 1800 1900 metri al pomeriggio pioggia temporali sviluppo su Alpi e Appennini con i 2000 2200 m piaciuta altrove in serata locali sconfinamenti Dalle Alpi verso le pianure migliora nella notte ma con ancora molte al centro al mattino pioggia sui settori tirrenici per l’asciutto altrove cieli sereni su tutti i settori tirrenici al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni temporali sviluppo nelle zone interne in sconfinamento sul versante Adriatico in serata tempo in generale miglioramento con esaurimento ancora qualche disturbo nuvoloso al mattino nubi sparse con locali piogge sulla campagna sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio acquazzoni temporali sviluppo in Appennino con ...