Meteo - ancora piogge e nubi ma nel week-end tornerà il sole

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 3 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 03 Maggio 2024, 12:32 Il quinto mese del 2024 sembra avere l’intenzione di proseguire con il trend dell’instabilitàrologica, così come hanno fatto finora i suoi predecessori. Chi fosse pronto ad effettuare il cambio stagione, in vista delle temperature in aumento tipiche del periodo, dovrebbe prendersi qualche altra settimana di attesa, perché L'articolo proviene da Il Difforme.