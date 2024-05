Mercedes-Benz e Volkswagen | un trimestre nero - crollano gli utili

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Aria di crisi per l’industria automobilistica tedesca, calano glie le vendite di. Le auto elettriche rappresentano, da una parte, una scommessa per il futuro della mobilità sostenibile, dall’altra una forte attrattiva per le Case automobilistiche. Quasi tutti i grandi costruttori, oramai, hanno in listino, una gamma completa di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.