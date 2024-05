Megaton Musash - la recensione | tremat - i robottoni son tornati!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) Crunchyroll approfitta dell'uscita del videogiocoi Wired su Switch, PS5 e Steam per rendere finalmente disponibile la serie animata tratta dal gioco originale. In un tripudio di distruzione, armi apocalittiche e piloti dal sangue bollente, eccovi la nostradii! Per un vecchio nostalgico della prima invasione anime in Italia, pochi generi hanno lo stesso fascino di quello dei robot giganti. Praticamente la maggioranza dei titoli che venivano trasmessi dalle emittenti private avevano come protagonisti adolescenti che salivano a bordo di titani metallici dai colori sgargianti che combattevano, a colpi di armi improbabili (ma fighissime) contro invasori alieni per difendere la Terra dall'ombra della guerra (cit.). Dopo aver toccato vette altissime, il genere robotico ...