Medici di Treviglio non si accorgono di un tumore e pensano sia una lombalgia | donna muore in soli tre mesi

Una diagnosi errata, tumore scambiato per lombagia, una madre morta in soli tre mesi - La tragica vicenda di Stella Alaimo Franco, morta per un tumore non diagnosticato in tempo. La famiglia ha denunciato tre medici e l'Asst Bergamo Ovest. Continua a leggere>>

Ospedale di treviglio, stop alla Radioterapia per la sostituzione del macchinario che spesso si guasta, pazienti dirottati fino a settembre - I lavori lunedì 6 maggio, il reparto resta aperto con gli ambulatori. L'acceleratore lineare vecchio 17 anni, lascerà il posto ad uno di ultima generazione. «Potremo aumentare i trattamenti». Continua a leggere>>