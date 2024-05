Mattarella | Le guerre minano la pace e minacciano sicurezza dell’Europa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 3 maggio 2024) ROMA – “Nella realtà geopolitica che viviamo, dove i conflitti elaormai direttamente le libertà e ladella stessa Europa, l’Esercito si conferma elemento essenziale del nostro strumento militare, di difesa della Repubblica e dei valori della sua Costituzione, e a sostegno della stabilità e della convivenza internazionali”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al generale di Corpo d’Armata, Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, in occasione del 163º anniversario dall’istituzione. “Alle donne e agli uomini della forza armata, impegnati in Italia e all’estero, mi è grato rivolgere e ringraziamento del paese per la loro opera, in occasione del 163º anniversario dall’istituzione, ...