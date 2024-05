Matkovic - l’Inter guarda al futuro | chi è il nuovo Mandzukic?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024), con i suoi uomini mercato, continua a lavorare incessantemente per mettere già subito a disposizione di Simone Inzaghi la rosa migliore possibile. Ma non si lavora solo su nomi come Albert Gudmunsson, o Bento. Nel mirino anche diversi giovani interessanti, fra cui anche Anton, ilMario. LARGO AI GIOVANI – Un giusto mix tra giovani (come Alessandro Bastoni, Kristjan Asllani, Davide Frattesi per citarne alcuni) e giocatori più esperti (uno su tutti Henrikh Mkhitaryan) è di fatto la base dei grandi successi del, culminati con il traguardo del ventesimo scudetto, quello che è valso la seconda stella. Ecco perché, in vista delle prossime stagioni, si lavora sempre sulla stessa strada: giocatori più esperti (vedi Mehdi Taremi) uniti a giovani di belle speranze, come ...