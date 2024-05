Marsiglia - l’odissea degli atalantini all’uscita dallo stadio | attese infinite Un tifoso fermato dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024)(Francia). Tra un’attesa infinita e l’altra, non si può dire certo che il post partita dei quasi tremila bergamaschi all’interno del settore ospiti del Vélodrome sia stato tra i più semplici. Il fischio finale del match terminato 1-1 è arrivato pochi minuti prima delle 23: lo speaker per due volte nei minuti finali ha invitato i tifosi nerazzurri a non dirigersi verso l’uscita, non fornendo però ulteriori indicazioni specifiche. Fino a mezzanotte e mezza praticamente nessuno ha potuto lasciare lo(che si era già abbondantemente svuotato negli altri settori), poiché, secondo quanto riferito ai presenti, le procedure di sicurezza prevedevano di attendere che i tifosi delnon fossero più in zona, per evitare contatti. I primi a riuscire ad uscire sono stati i tifosi arrivati con i pullman: i mezzi li attendevano ...