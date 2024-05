Mario Sechi | i nuovi rossobruni? Dem - jiha - dittatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Hamas continua a rifiutare l'accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani; la Turchia islamista di Erdogan ha bloccato tutte le relazioni commerciali con Israele; le università degli Stati Uniti sono piene di bambocci antisemiti che giocano alla guerra contro i sionisti (duemila arrestati); in Francia gli atenei ardono, Emmanuel Macron in un'intervista all'Economist rilancia l'idea di un coinvolgimento diretto delle truppe Nato in Ucraina. In Italia le cose rotolano secondo copione, con la tragedia che va in fuga in commedia: gli studenti ardono dalla voglia di imitare i fratelli americani con la kefiah e sentono l'urgenza del grande atto dimostrativo, ma in fretta, perché poi scatta il vero atto di resistenza, la vacanza estiva, lodismo da spiaggia; sul palco del Concertone, l'antifascismo si presenta al suo meglio con grande sprezzo del ridicolo, volgarità ...