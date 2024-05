Margot Robbie si taglia i capelli e sancisce il ritorno del long bob

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’ultima a cedere è stata, che ha recentemente rinunciato alle lunghezze in favore del più classico dei caschetti lunghi. Un lob obob, di tendenza tra i tagliprimavera 2024, lascia che le ciocche si allunghino appena fino alla base del collo, arrivando al massimo a solleticare le clavicole. Accompagnato dal suo ormai immancabile biondo Barbie, il taglio sembra essere la combinazione perfetta tra praticità ed eleganza. Ne sono innamorate anche star come Jennifer Aniston, Selena Gomez, Phoebe Dynevor, Daisy Edgar-Jones etc. Tagliprimavera 2024: il caschetto lungo Degno erede dell’Old Money Bob, il caschetto lungo è l’ideale per accorciare leggermente i ...