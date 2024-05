Marcello sotto accusa - dama umiliata e cavaliere smascherato | forti liti a UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nuovi scontri nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto Diego Tavani,Messina e Jessica Pittari. La donna stava frequentando entrambi, ma gli epiloghi non sono stati piacevoli. In seguito, poi, si è parlato anche di altro. Ecco cosa è successo. Scontri tra Jessica,e Diego: cosa è successo a UeD La puntata del 3 maggio di Uomini e Donne è stata contraddistinta da una discussione piuttosto accesa tra Jessica e. La donna ha ammesso di essere rimasta molto male in quanto ilsi è comportato in maniera decisamente infantile, dato che l’ha bloccata su tutti i social e le applicazioni. Lui si è giustificato dicendo di aver agito in quel modo solamente perché era nervoso, poi l’ha subito sbloccata. Gianni Sperti non ha affatto apprezzato ...