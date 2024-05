Mara Maionchi controreplica a Tiziano Ferro | Penso di avergli dato dei consigli buoni in buona fede Il Codacons | La Rai la rimuova dalla conduzione di Eurovision

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) “dideiin”.prova a mettere un punto alla polemica con, che da martedì scorso, ossia dall’intervista della discografica a Belve, tiene banco sui social (e non solo). Tutto era iniziato così: “non ha capito la fortuna di avermi incontrata. Non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è”, aveva detto rispondendo a Francesca Fagnani rispetto alla mancata riconoscenza degli artisti che ha seguito nella sua carriera. Apriti cielo. A stretto giro era arrivata la replica del cantante di Latina, che non aveva gradito le parole di colei ...