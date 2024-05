Manovra - la stangata dell’Europa sull’Italia | i conti non tornano

(Di venerdì 3 maggio 2024) BRUXELLES – Con l’autunno alle porte, la Commissione Europea è pronta a richiedere all’Italia un forte riequilibrio deipubblici, imponendo un aggiustamento che supera le aspettative del governo guidato da Giorgia Meloni. Gli occhi sono puntati sul Superbonus e sulle nuove regole del Patto di Stabilità, elementi chiave nella complicata equazione finanziaria che il Paese deve risolvere. Nonostante una situazione economica apparentemente positiva, con una crescita che supera le aspettative e un basso spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi, l’Italia si trova di fronte a significative sfide finanziarie. Il governo deve navigare tra le pressioni per mantenere l’equilibrio fiscale e la necessità di stimolare l’economia attraverso il piano di investimenti del PNRR, il quale prevede fondi per circa duecento miliardi di euro. Recentemente, un episodio ...

Il ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italianiIl ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italianiIl ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italiani Continua a leggere>>

È sull’economia che Meloni ha il fianco scoperto. Il governo di qui in avanti sarà ingaggiato in una lunga corsa ad ostacoli. Il più alto sarà la Finanziaria del 2025 Continua a leggere>>

manovra, la Ue chiederà all'Italia 8 miliardi per il "buco" nei conti pubblici - Mai il velo sulla situazione dei conti - prosegue La Stampa - sarà definitivamente strappato il 20 settembre, la data entro la quale gli Stati dovranno presentare i "piani pluriennali di spesa". Detta ... Continua a leggere>>

Pil e deficit, gioie e dolori per l’Italia secondo l’Ocse - Ma nel documento dell’Organizzazione parigina c’è anche un cono d’ombra, che risponde al nome di conti pubblici ... Ue e al contempo trovare le risorse per finanziare la manovra 2025. Forse allora non ... Continua a leggere>>

Decreto coesione, Prudenzano (Confintesa): "Ok i bonus, purché non si compromettano conti pubblici" - "Questo incontro è durato moltissimo e, in realtà, noi siamo d'accordo nel metodo e nel merito di quello che è stato detto sui nuovi decreti. Non abbiamo assolutamente voglia di fare strumentalizzazio ... Continua a leggere>>