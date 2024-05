Manila Esposito | da Torre Annunziata al trono d’Europa Il trionfo di abnegazione e caparbietà E alle Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024)fece il proprio vero esordio internazionale tra le seniores ai Mondiali 2022, quando venne inserita nel quintetto anche a causa degli infortuni di Asia D’Amato ed Elisa Iorio. Fu un debutto di fuoco per la classe 2006, che comunque non si tirò indietro e assicurò un contributo importante alla causa tricolore, considerando che era un’esordiente in un contesto decisamente probante. Incappò in una serie di errori al corpo libero in una serata storta per tutta la Nazionale, che nonostante cinque cadute riuscì a chiudere in quinta posizione nella finale a squadre, a un punto dal podio. Ginnastica artistica,imperatrice! Domina l’all-around, leggendaria doppietta con Alice D’Amato Si vedeva del potenziale in questa ragazza di...