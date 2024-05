Mancano tre vasche su quattro per arginare le piene del Seveso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per adesso siamo a 1 su 4. Ancora. Parliamo delle famosedi laminazione sul fiume, quelle che ogni volta che piove forte – come in questi giorni – vengono nominate, soprattutto dai cittadini di Niguarda. Secondo i progetti, che risalgono ormai a 15 anni fa, dovrebbero esserea nord di Milano: Senago, Paderno-Dugnano, Lentate sule Bresso. Più sei aree golenali nei Comuni di Carimate, Cantù e Vertemate con Minoprio. Di queste, dicevamo, solo la vasca di Bresso è pronta e attiva, quella costruita con i fondi del Comune di Milano. Le altre tre, la cui progettazione e costruzione è affidata a Regione Lombardia, latitano tra cantieri fermi, ricorsi al Tar e progettazioni fatte e rifatte. Per adesso siamo a 1 su 4. Ancora. Parliamo delle famosedi laminazione sul fiume ...

