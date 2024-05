Maionchi via dall' Eurovision Il pressing dopo la lite con Ferro

Mara Maionchi ancora al centro della bufera. Continua il botta e risposa con Tiziano Ferro. Dopo il primo episodio vissuto tra l’intervista a Belve e la replica social dell’artista, oggi la discografica ha pubblicato un messaggio per chiarire le sue prime dichiarazioni e per smentire le ultime ... Continua a leggere>>

Oggi Mara Maionchi è stata intervistata alla conferenza stampa per Eurovision 2024. Le sono state poste anche domande riguardo la situazione con Tiziano Ferro, che la discografica aveva definito ingrato in una recente intervista a Belve. Per tutta risposta il cantante aveva pubblicato delle ... Continua a leggere>>