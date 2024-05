Macron? Parli per la Francia e per i suoi soldati Meloni e i migranti? Gli accordi bilaterali non bastano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "La questione dei riservisti era già stata posta dal ministro della Difesa e come dicevano i latini, se vuoi la pace prepara la guerra". Con queste parole il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee dell'8-9 giugno, commenta con Affaritaliani.it le... Segui su affaritaliani.it

Vannacci: "Macron parli per la Francia e per i suoi soldati". Intervista - L'ex Generale: "Migranti Bene gli accordi bilaterali di Meloni ma non bastano. L'esempio da seguire è l'Australia. Solo Salvini ha davvero fermato gli sbarchi" ... Continua a leggere>>

Guerra Ucraina Russia, Macron minaccia Mosca: invio di truppe se sfonda il fronte. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Macron minaccia Mosca: invio di truppe se sfonda il fronte. LIVE ... Continua a leggere>>

Usa: “Mosca ha usato arma chimica in Ucraina”. Macron: “Se Russia sfonda il fronte invieremo truppe” - La Russia ha a sua volta denunciato più volte l’uso di armi chimiche da parte delle forze ucraine. MACRON – Non si escludono truppe di terra in Ucraina se Mosca “sfonda le linee del fronte” e Kiev lo ... Continua a leggere>>