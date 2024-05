L’università incontra il lavoro | parte il programma di apprendistato di Enel per la laurea in ingegneria elettrica a L’Aquila

La guerra in Ucraina e in Palestina, l’inquinamento di Ilva e i cambiamenti climatici, il lavoro povero, i caregiver e la parità di genere, la lotta delle donne in Iran, le critiche senza sconti al governo Meloni. Per ritrovare un Primo Maggio molto politico bisogna scendere a Taranto, dove il ... Continua a leggere>>