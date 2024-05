Luna Marì come una principessa Disney | è adorabile con l’abito di Cenerentola e la corona

... nuova ossessione di Giulia Salemi di Marzia Nicolini , Vanity Fair Italia Benedikte di Danimarca compie 80 anni: i suoi vestiti da principessa valgono bene una mostra di Giorgia Olivieri A ciò si ... Continua a leggere>>

Non sarà Auli'i Cravalho ad interpretare Vaiana e i fans sono in trepidante attesa di scoprire chi trasformerà la principessa polinesiana in un personaggio in carne e ossa. Al CinemaCon, la Disney ha ... Continua a leggere>>