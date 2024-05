L’ultimatum di Israele ad Hamas | Tregua entro una settimana o entriamo a Rafah

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra, in diretta.Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra, in diretta.Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra, in diretta.

(Adnkronos) – Il kibbutz Be’eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre e che il suo corpo è trattenuto a Gaza . Finora era stato designato come ostaggio . I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano stati ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il kibbutz Be'eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre e che il suo corpo è trattenuto a Gaza . Finora era stato designato come ostaggio . I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano ... Continua a leggere>>

Mentre Hamas chiede più tempo per rispondere all’ultima proposta nei negoziati , Israele continua i raid nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferisce al Jazeera un attacco aereo notturno su una casa nel nord di Rafah ha causato 7 vittime, di cui 4 bambini. Anche a Rafah est l’emittente qatarina ... Continua a leggere>>

Guerra in Medio Oriente israele ad hamas: «Intesa in una settimana o entriamo a Rafah» - L'israele ha notificato ad hamas che se non si raggiunge un accordo entro una settimana, comincerà l'operazione a Rafah. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti egiziane. L'indiscrezione è ... Continua a leggere>>

israele lancia l'ultimatum a hamas: «Accordo in una settimana o entriamo a Rafah». Ancora proteste pro-Palestina - Il kibbutz di Beeri ha reso noto che l'ostaggio Dror Or, 49 anni, rapito da hamas con due figli, è stato assassinato il 7 ottobre e il suo corpo è stato portato a Gaza dove si trova tuttora. I figli ... Continua a leggere>>

israele a hamas: «Intesa in una settimana o entriamo a Rafah». Ancora proteste pro-Palestina - Continuano le proteste di migliaia di studenti in tutto il mondo contro il conflitto in Medio Oriente. A Gaza la situazione è drammatica e sembra allontanarsi sempre di ... Continua a leggere>>