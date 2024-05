Luigi Di Maio diventa papà | aspetta un figlio dalla compagna Alessia D’Alessandro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Primoin arrivo per l’ex ministro degli Esteridi, oggi rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, che a settembre diventerà genitore assieme alla. Il bambino, un maschio, come fa sapere Adkronos, nascerà in Germania, e avrà la doppia nazionalità; questo perchéha padre italiano e madre tedesca, e lavora proprio in Germania da oltre 15 anni. Dopo la fine della storia con Virginia Saba, con cui ha avuto una relazione durata quattro anni, Diha conosciuto l’attuale; il primo scatto della coppia, “rubato” da un paparazzo, a Venezia, nel marzo 2023. La loro conoscenza, tuttavia, risalirebbe a molto prima, ovvero al 2018, quando ...

Luigi Di Maio sta per diventare papà . Il ben noto politico, ex leader del Movimento 5 Stelle, si è allontanato da tempo dall’Italia e vive sereno con la sua compagna Alessia D’Alessandro . I due dovrebbero festeggiare il lieto arrivo a settembre. Luigi Di Maio papà Non senza polemiche, l’ex ... Continua a leggere>>

L’ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 stelle a settembre diventerà padre di un maschietto . Il figlio di Luigi Di Maio nascerà in Germania, e avrà doppia nazionalità italo-tedesca. La notizia della gravidanza è stata diffusa inizialmente da fonti vicine alla ... Continua a leggere>>

Luigi Di Maio diventerà papà . La compagna Alessia D’Alessandro aspetta un figlio dall’ex leader del Movimento Cinque stelle ed ex ministro degli Esteri del governo Draghi, nonché attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo. Di Maio e D’Alessandro saranno genitori di un ... Continua a leggere>>

luigi Di maio diventa papà, la compagna Alessia D'Alessandro è incinta - luigi Di maio diventerà papà di un maschietto a settembre: la compagna Alessia D’Alessandro, ex modella, è in dolce attesa. Il bebè nascerà in Germania dove la D’Alessandro vive e lavora. La coppia è ... Continua a leggere>>

luigi Di maio diventa papà: aspetta un figlio dalla compagna Alessia D'Alessandro - Primo figlio in arrivo per l’ex ministro degli Esteri luigi di maio, oggi rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, che a settembre diventerà genitore assieme alla compagna Alessia ... Continua a leggere>>

luigi Di maio diventa papà: Alessia D’Alessandro aspetta un figlio - luigi Di maio diventerà papà. La compagna Alessia D’Alessandro aspetta un figlio dall’ex leader del Movimento Cinque stelle ed ex ministro degli Esteri del governo Draghi, nonché attuale ... Continua a leggere>>