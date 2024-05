Lucya Belcastro - chi è la giovane fidanzata di Roberto Farnesi | Ha 20 anni in meno è ver - ma sto bene

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)è nata a Montevarchi (Arezzo) nel 1996, compagna di. Con lui è una storia che affonda le sue radici nel 2015, quando i due si sono conosciuti in Toscana, grazie ad una serie di amici in comune. Classe 1969 lui, questo gap anagrafico ha un suo peso. Ma questo sembra non aver mai rappresentato un problema rilevante: “Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche”. Queste alcune delle parole di, in risposta alle varie provocazioni sullaetà di. In quella stessa occasione l’attore aveva anche aggiunto: “Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo. Ho avuto anche ...