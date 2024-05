Lucertole e topi nel caffè Blitz dei Nas di Bologna nelle torrefazioni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 3 maggio 2024) AGI - I carabinieri del Nas dihanno portato alla luce serie di irregolarità in alcune aziende di produzione disituate a, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Quest'ultime riguardano principalmente la presenza di micotossine nocive e il riconfezionamento e la vendita di prodotto scaduto. Le 22 ispezioni effettuate hanno portato alla scoperta di 11 criticità, principalmenteprovincie die Forlì-Cesena, le quali vanno da un caso di contaminazione da Ocratossina A neldi origine etiope presso uno stabilimento bolognese, all'aver stoccatoscaduto di diversi anni in una azienda di torrefazione, sempre in provincia di. L'operazione del Nas ha anche portato alla scoperta di una serie di violazioni ...