Lotto e 10eLotto - vinti a Soncino 62 750 euro Le altre vincite in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024)(Cremona) – Estrazioni del, a62.750con una giocata da 3. Laè stata la grande protagonista dell'estrazione delavendo fatto registrare alcune dellepiù importanti del concorso. La più alta è stata realizzata a, in provincia di Cremona, grazie ad una quaterna sulla ruota di Venezia (con i numeri: 12-15-48-57) da 62.750. A Erba, in provincia di Como, è stato centrato un terno sulla ruota di Milano da 23.750. Invece a Dervio, in provincia di Lecco, con una giocata da 5totali sulla ruota di Firenze sono stati11.875. Premi anche dal ...