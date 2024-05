L’orango Rakus è riuscito a curare da solo una ferita al volto con un cerotto vegetale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 – Anche gli animali sono in grado di curarsi. È il caso di un orango di Sumatra, in Indonesia, che èa medicare unaattraverso l’uso di una pianta con proprietà medicinali. Il tutto è stato documentato da Scientific Reports. L’animale, di nome, ha curato un taglio sul suocon un impiastro di foglie. Ha iniziato a mangiare gli steli e le foglie della pianta di liana – che gli oranghi non mangiano quasi mai – e ha continuato a masticarle metodicamente, senza deglutirle, togliendosi il succo dalla bocca e usando le dita per applicare la poltiglia sulla profonda. "Era quasi come un", ha spiegato Isabelle Laumer, del Max Planck Institute of Animal Behaviour in Germania. Il trattamento è stato portato avanti dall’animale per nove ...