L’orango che si cura con le erbe della giungla | Fa come gli esseri umani

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un orango che vive nelle foreste dell’Indonesia e chiamato Rakus aveva una ferita sotto l’occhio. Forse provocata dalle risse con il suo gruppo, visto che era un giovane maschio proveniente da un altro territorio. Rakus era anche sotto osservazione: i ricercatori dell’istituto tedesco Max Planck il 22 giugno 2022 hanno notato un suo comportamento. Rakus ha strappato alcune foglie, le ha masticate, poi si è portato il dito alla bocca e ha cosparso di saliva la ferita. Poi ha presopoltiglia di foglia e se l’è spalmata per cacciare le mosche. Ha fatto la stessa cosa il giorno dopo. «Il 30 giugno la ferita si era chiusa. Il 25 agosto era appena visibile», scrivono i ricercatori su Scientific Reports. Fibraurea tinctoria Le foglie staccate dalappartengono alla Fibraurea tinctoria, una liana sempre vede e sono conosciute anche dalla ...

