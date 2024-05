Lopetegui ha la rogna? Nemmeno i tifosi del West Ham lo vogliono

(Di venerdì 3 maggio 2024) Contro Julenè diventata una vera e propria congiura. Il povero allenatore alla ricerca di una squadra rischia di rimanere senza club perché inon lo vogliono. Prima quelli del Milan che con la loro mobilitazione hanno costretto la dirigenza rossonera a interrompere ogni trattativa con il tecnico. Oggi, dopo la notizia lanciata dal Guardian dell’accordo vicino trae ilHam, è toccato aiinglesi mobilitarsi. Lo strumento è sempre quello della petizione. Sul sito di Change.org si legge: “Se ce l’ha fatta il Milan, possiamo farcela anche noi.non è abbastanza bravo, non abbastanza ambizioso e semplicemente non è l’uomo per portare avanti il ??Ham. È l’opzione più economica e mostra una mancanza di cura da parte della ...

