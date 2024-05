Long Island - l' atterraggio d' emergenza in spiaggia di un aereo da turismo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Undaha effettuato und'sulladia New York. La manovra è stata ripresa da una persona che si trovava sul posto e mostra l'che sta quasi per ribaltarsi dopo aver toccato terra ma il pilota e l'altro passeggero sono rimasti entrambi illesi.

long island, l'aereo da turismo atterra su una spiaggia - (LaPresse) Un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza sulla spiagga di long island a New York. La manovra è stata ripresa da una persona che si trovava sul posto e mostra l'aereo che ... Continua a leggere>>

La nuova veste dello showroom di long island con Urus SE - L'inaugurazione dello showroom di long island arriva in un momento di straordinaria crescita per Lamborghini che, nel 2023, ha consegnato 10.112 vetture, registrando un aumento del 10% rispetto al ... Continua a leggere>>

Le maniche extra-long di Dua Lipa sono il dettaglio che renderà cool il tuo outfit da "Cozy girl" - Tutto quello che devi sapere su questo dettaglio moda che sarà di tendenza per tutto il 2024 (e che non è solo per freddolose!) ... Continua a leggere>>