L’omaggio al Grande Torino sulla Rai e Sky a 75 anni da Superga

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un romanzo sportivo e una leggenda nazionale entrati nella storia dello sport e del Paese: l’epopea degli invincibili in maglia granata, la squadra del, vittima della sciagura aerea di, il 4 maggio 1949. Una storia tragica alla quale – nel settantacinquesimoversario e nella Giornata mondiale del calcio, istituita dalla Fifa proprio … L'articolo proviene da Sport in TV.

Domani sera, contro il Bologna, il Torino indosserà una maglia speciale per il 75 anni dalla tragedia di Superga, denominata appunto Superga... Continua a leggere>>

La tv satellitare ricorderà la strage in cui persa la vita un'intera, gloriosissima, squadra capace di vincere cinque scudetti consecutivi Continua a leggere>>

Giancarlo Meroni , figlio di Pierluigi comandate dell’aereo caduto a Superga , ha parlato a Tuttosport Giancarlo Meroni , figlio di Pierluigi comandate dell’aereo caduto a Superga con a bordo il Grande Torino , ha parlato a Tuttosport. Le sue dichiarazioni: Superga – «A Superga . Non ci sono mai stato, ... Continua a leggere>>

grande torino, l’anniversario: il 4 maggio 1949 l’incidente aereo di Superga - il portiere Sentimenti IV, della Juventus), evento che non aveva precedenti e che non si è mai più ripetuto. La partita fu disputata a torino e l’Italia vinse 3-2. In gol due volte Gabetto e Loik. Continua a leggere>>