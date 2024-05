Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i bond decennali italiani e tedeschi che si restringe di quasi 4 punti base, a quota 135. In flessione anche i rendimenti dopo i rialzi delle ultime sedute: il Btp cede oltre 6 punti base, tornando sotto il 4%, al ... Continua a leggere>>

avvio poco mosso per lo spread Btp Bund che si muove a 134,1 punti base, sul livello della chiusura di venerdì scorso. In leggero calo al 3,89% (dal 3,91%) il rendimento del decennale italiano. Continua a leggere>>

avvio poco mosso per lo spread Btp Bund che si muove a 134,1 punti base, sul livello della chiusura di venerdì scorso. In leggero calo al 3,89% (dal 3,91%) il rendimento del decennale italiano. Continua a leggere>>

Lo spread btp-bund parte in calo a 129,6 punti, sotto soglia 130 - Scende sotto soglia 130 in avvio di giornata lo spread btp-bund che si porta a 129,6 punti base dai 131,5 della chiusura di giovedì. Cala al 3,82% il rendimento del titolo di Stato italiano (dal 3,85% ... Continua a leggere>>

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 131,5 punti - Ha chiuso in calo a 131,5 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, contro i 131,6 punti segnati in apertura e i 132,7 della chiusura di martedì scorso. In ribasso di 5,5 punti al 3,85%il ... Continua a leggere>>

Btp Valore: cos’è cambiato a un anno dalla prima emissione - Il Btp Valore sta per tornare con la quarta emissione. A un anno dalla prima, ecco le differenze su tassi, scadenze, premi e scenario macro ... Continua a leggere>>