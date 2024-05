LIVE – Monza-Lazio - Tudor in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 3 maggio 2024) La, dopo aver trovato una quadratura del cerchio nelle ultime settimane, si prepara a disputare una nuova sfida contro il, nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra capitolina deve assolutamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League, che al momento resta abbastanza complicata. Nella giornata odierna di venerdì 3 maggio il tecnico biancoceleste Igorparlerà inper rispondere alle varie domande dei giornalisti. Le dichiarazioni saranno trasmesse suStyle Channel e Radio. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

