LIVE Italia-Ungheria 0-0 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | inizia il match di Bolzano!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11’52” Altra penalità per gli ungheresi e dunque nuovo power-play da sfruttare per l’. 14’18” Si chiude la superiorità numerica per un’che ha approcciato bene il. 15’44”tiva personale di Frigo che non riesce però a concludere. 16’52” Penalità per Varga, primo power-play da giocare per l’. SI PARTE! 19.25 Squadre sul, tra pochissimo si parte. 19.20 Dopo le vittorie con Romania e Giappone per l’è arrivato lo stop con la Slovenia mercoledì con gli azzurri chiamati dunque stasera ad unda dentro o fuori per la promozione alla “Sparkasse Arena” di. 19.15 Un quarto d’ora all’inizio del ...