LIVE Italia-Ungheria 0-0 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | finisce il primo periodo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 Si chiude iltempo a Bolzano con il punteggio fermo sullo 0-0.IL0-0. 2’57” Conclusione centrale di Seed controllata da Balizs. 3’48” Escono indenni gli azzurri dall’inferiorità numerica. 5’00” Power-play per l’. 7’21” Nervi tesi in questo momento a seguito di una spinta di Sebok ai danni di Marchetti. 9’09” Non riesce a trovare occasioni concrete la squadra di Pelino con l’ben piazzata. 11’52” Altra penalità per gli ungheresi e dunque nuovo power-play da sfruttare per l’. 14’18” Si chiude la superiorità numerica per un’che ha approcciato bene il match. 15’44” ...