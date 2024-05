Lite tra 15enni al liceo durante la lezione | uno estrae un coltello e colpisce il compagno al fianco I genitori aggrediscono il professore

Due 15enni sono state denunciate al Tribunale dei Minori di Firenze per i reati di violenza privata, minacce e lesioni in concorso. Le due ragazze sono accusate di aver picchiato una loro compagna di scuola, anche lei 15enne, all'uscita delle lezioni nel piazzale dello stadio di ... Continua a leggere>>

lite tra 15enni al liceo: uno studente estrae un coltello e colpisce il compagna alla schiena - Ancora violenza tra minori. A Reggio Calabria la lite tra due studenti 15enni è finita con un accoltellamento. È accaduto all'interno del liceo scientifico «Leonardo Da Vinci». Sul posto sono ... Continua a leggere>>

lite con accoltellamento tra due studenti 15enni al liceo Da Vinci di Reggio Calabria - lite con accoltellamento tra due studenti quindicenni a Reggio Calabria. E’ accaduto all’interno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando ... Continua a leggere>>

Napoli, 15enni accoltellati al party: arrestato un 17enne per tentato omicidio - Svolta nel caso dei due ragazzini feriti a Napoli dopo una lite per futili motivi. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Bagnoli, all’interno di un locale, in occasione di ... Continua a leggere>>