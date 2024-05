Lite furibonda alla fermata Ottaviano della metro A di Roma | uomo aggredito a colpi di bastone da un altro passeggero – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)A di. Come si vede in unpubblicato da Welcome to Favelas, due uomini hanno litigato violentemente: nella clip si vede una persona, armata di, aggredirne un’altra, colpendola ripetutamente. Tra i due volano offese e parole cattive ma, almeno nella clip, non arriva nessun vigilante. Non si conoscono i motivi. Secondo alcuni testimoni i due avrebbero discusso per futili motivi all’interno del vagone per poi passare alle mani una volta scesi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.