L’Italia supera la Spagna nel ranking Uefa Gli spagnoli | Uno sconvolgimento storico

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024)è seconda nel. Questo significa che nella prossima nuova Champions ci saranno cinque squadre italiane e non quattro, come ci eravamo abituati. Il risultato delle italiane in Europa League e in Conference ha però prodotto un altro effetto positivo per la Serie A. Neldegli ultimi cinque anni stilato dalla, dopo vent’annihato laconquistando il secondo posto. Prima, neanche a dirlo, la Premier. Italia seconda neldegli ultimi cinque anni Un’eventocome sottolinea C&F: “La stessa graduatoria su base quinquennale è quella che determina il numero di club che ogni Federazione può portare nelle coppe europee. ...