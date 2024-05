L’incubo Bolkestein | Il vuoto normativo deve essere colmato Troppi bandi da fare

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quella delle concessioni balneari è una storia che va avanti da molto tempo, ad oggi però in mezzo alle tante incertezze c’è una sentenza del Consiglio di Stato che parla chiaro e che ha confermato la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre del 2023, annullando le eventuali deroghe fino al 31 dicembre del 2024 concesse da alcune Amministrazioni comunali. Il Consiglio di Stato costituisce l’ultimo grado di giudizio nella giustizia amministrativa, cioè quella che regola i rapporti tra cittadini, società o enti pubblici e la pubblica amministrazione. Le sue sentenze sono dunque molto importanti. La partita però potrebbe non finire qui e tutti, dalle associazioni di categoria agli amministratori maremmani invocano una legge, la cosiddetta legge Meloni che possa chiarire le modalità di bando a evidenza pubblica e soprattutto possa prevedere degli indennizzi a corrispondere ...

