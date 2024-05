L’incredibile caso dell’orango Rakus | si ferisce ad una guancia e si cura da solo medicandosi ogni giorno con delle erbe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si era ferito a una. Così si è protofoglie di Akar Kuning (in gergo botanico Fibraurea tinctoria), una pianta rampicante usata nella medicina tradizionale perre le lesioni – ma anche contro la dissenteria, per il diabete e la malaria – le ha masticate creando una sorta di impasto e se le è applicate sul viso proprio nel punto dolente. Una classica scena di automedicazione, se non fosse che il protagonista non è un uomo, ma una scimmia. O meglio, un orango. Ed è la prima volta in assoluto che viene segnalato un ‘dottor orango’ in azione. Segno che anche i primati praticano l’automedicazione.è un maschio selvatico di orango di Sumatra (Pongo abelii). Gli esperti che lo hanno osservato in azione ritengono che stesse trattando la sua ferita utilizzando ...