Libertas - missione compiuta Under 18 alle finali tricolori

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’obiettivo di staccare il pass per lenazionali è stato raggiunto. E poco importa se lassima regionale del campionato di volley18 femminile, disputata mercoledì al Ginnasio sportivo di viale della Libertà, ha visto laForlì/Mosaico Ravenna soccombere alla corazzata Moma Anderlini Modena 0-3 (20-25, 18-25, 23-25).ragazze di casa – i migliori talenti dei due club romagnoli guidati da Biagio Marone, tecnico anche dellaBleu Line di serie B1 – è bastato superare agevolmente (3-0: 25-14, 26-24, 25-12) in semifinale la Fossati Vap Piacenza per avere la certezza di accedere alla fase nazionale di categoria, dal 14 al 19 maggio in Puglia. Le neo campionesse avevano battuto invece 3-1 la Vtb Progresso Aredici Bologna. "La partita contro Piacenza ...

