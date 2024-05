L’exploit di Pollicino Secondo posto a Modena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo i buoni risultati ottenuti in ambito indoor nelle varie dispute tricolori e regionali, ha preso il via in questi giorni la stagione all’aperto per PistoiAtletica1983 ChiantiBanca con una delle più grandi soddisfazioni conquistate in questi anni dai portacolori della società biancoverde.è arrivato da, dove era in programma un importante meeting con la presenza di atleti di spessore nazionale e non solo, con la fantastica gara di Niccolòche sui 200 metri ha fermato il cronometro a 21“51. Per lui undi assoluto valore, reso ancora più nobile dal fatto che l’unico in grado di precederlo è stato il britannico Jeremiah Azu, bronzo nella 4x100 m nel 2022 agli Europei di Monaco con la sua Nazionale. Per il ventenne allenato da Giuditta Ferri, al di là della ...