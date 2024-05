L’esercito italiano non ha deterrenza - allarme del Capo di Stato maggiore | In fretta uomini e mezzi

(Di venerdì 3 maggio 2024) In vista dei festeggiamenti per l’anniversario del, il generale Carmine Masiello,didel, non nasconde le preoccupazioni per la situazione del nostro esercito alla luce dei nuovi scenari internazionali con le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. "Servono almeno 10mila soldati in più e recuperare anche il gap con Marina e Aeronautica" ha spiegato Masiello.

De Laurentiis sta cercando di convincere Antonio Conte a risollevare le sorti dei campioni d’Italia in carica e così Italiano rischia di ritrovarsi senza panchina Riporta Calciomercato.it che oggi è il giorno del derby della Mole, una partita che non sarà mai come qualsiasi altra per i tifosi ... Continua a leggere>>

La guerra in Ucraina "ha cambiato i paradigmi sul campo: siamo tornati all’uso di artiglierie, carri armati, perfino alle trincee. Per noi europei è Stato dirompente" "L’Esercito deve essere rivisto sotto diversi profili. Sono cambiati gli scenari, le minacce e, quindi, le esigenze, anche degli ... Continua a leggere>>

Giornata ostetrica, Nursind: puntare su autonomia professionale e stipendi - Un’occasione mancata – continua il segretario – anche per incidere sulle liste d’attesa, oltre che sui costi del Ssn, che sarebbero minori potenziando appunto l’autonomia in capo alle ostetriche”. “Il ... Continua a leggere>>

Più tecnologie per l’esercito: cosa ha detto Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore, sugli investimenti - Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore, ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera dei piani per l'esercito italiano. Ecco cosa ha detto ... Continua a leggere>>

Se è un complotto per non farci andare a votare, ditelo subito - C’è poi una Cina che non è “vicina” come ai tempi del film di Marco Bellocchio, in Europa c’è già con un piede e forse entrambi, e da tempo si è impadronita di mezza Africa… Per non parlare del ... Continua a leggere>>