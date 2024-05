L' Esercito Italiano compie 163 anni ed è da rinnovare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di elezioni europee ma anche di accordi importanti pere rinforzare le Forze armate, argomento sul quale la guerra russo-ucraina ha letteralmente aperto gli occhi alla politica. Due giorni fa il ministro della Difesa Guido Crosetto era a Calvì, in Corsica, per incontrare nella base militare di Raffalli, l'omologo francese Sébastien Lecornu. La visita serviva per formalizzare la costituzione del Polo industriale terrestre europeo, un'organizzazione nella quale confluiranno le migliori aziende italiane e francesi del settore per poter unire le forze e affrontare i grandi investimenti in tema di mezzi militari terrestri per non subire l’evoluzione tecnologica da nazioni come la Cina. Per l'Italia, un modo per collaborare a programmi come lo Mgcs (Main Ground Combat System), ovvero il sistema carro armato di nuova generazione per il quale sia Berlino, sia ...