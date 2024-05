L’Equipe | Il Bayern pensa a Rudi Garcia per la panchina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Spunta un nome a sorpresa per ladelMonaco dopo i ‘no’ rifilati da ben quattro allenatori (Ralf Rangnick, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Unai Emery). Secondo ‘’ il nuovo profilo studiato dalla dirigenza bavarese è quello di. L’ex tecnico di Roma e Napoli è infatti tra i candidati per l’incarico dopo la negativa esperienza alla guida del Napoli. Per ladelora si fa il nome anche dell’argentino Marcelo Gallardo, che però ha un contratto con i sauditi dell’Al Ittihad fino al 30 giugno del 2025. Senza dimenticare poi il profilo di Roberto De Zerbi, che può diventare il favorito per ladi unche a giugno si separerà da Thomas Tuchel. SportFace.

