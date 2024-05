L’Emilia Romagna firmi per il disarmo | la mia risoluzione contro la deregulation del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Oltre due anni di guerra in Ucraina. Sette mesi di bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. Fibrillazioni diffuse in tutto il Medio Oriente. E tante altre guerre dimenticate, non per questo meno angoscianti e sanguinose. In un contesto internazionale a così alta tensione, che Papa Francesco efficacemente già un paio di anni fa definì Terza Guerra Mondiale a pezzi, è sempre più necessario rilanciare l’impegno per la pace, il dialogo e il. Va in questa direzione la miaper impegnare la Giunta e l’Assemblea legislativa delad aderire alla Campagna “Basta favori ai mercanti di armi! Fermiamo lo svuotamento della Legge 185/90 – Miglioriamo illlo dell’export di armi – Stop agli affari armati irresponsabili che alimentano guerre e insicurezza”. Una ...