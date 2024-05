Lehecka in lacrime - si blocca all’improvviso e si ritira | Auger-Aliassime in finale a Madrid

Ancora un ritiro eccellente al Masters 1000 Madrid 2024 nella semi finale tra Jiri Lehecka e Felix Auger Aliassime. Sul punteggio di 3-3 nel primo set, il tennista ceco è infatti costretto al ritiro per infortunio dopo aver accusato un lancinante dolore al fianco e alla schiena nei game precedenti. ... Continua a leggere>>

Non sarà sicuramente la finale che ci si sarebbe aspettati alla Caja Magica di Madrid. Il primo maggio è stato effettivamente nefasto per chi si aspettava Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivare fino in fondo, con il ritiro dell’azzurro e la sconfitta dello spagnolo. Avremo un nuovo vincitore ... Continua a leggere>>